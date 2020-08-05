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СНГ 05.08.2020 16:07

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что Минск намерен сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров.

"Владимир Зеленский (президент Украины - ИФ) затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства по итогам телефонного разговора двух президентов.

По информации пресс-службы, речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Белоруссии участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯНЕ, ДЕЛО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]