Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что Минск намерен сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров.

"Владимир Зеленский (президент Украины - ИФ) затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства по итогам телефонного разговора двух президентов.

По информации пресс-службы, речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Белоруссии участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.