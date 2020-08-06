В столице Латвии фиксируют рост числа заболевших COVID-19, в Эстонии тоже растет число инфицированных

В Латвии случаи COVID-19 вновь появились в Екабпилсском и Сейском краях, количество зараженных выросло в Риге, Лиепае и Огрском крае, а в Эстонии заявляют, что следующие две недели будут критическими в обуздании вспышек коронавируса.

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии сообщил агентству BNS в среду, что из выявленных за прошедшие сутки восьми новых случаев COVID-19 три зарегистрированы в Риге, по одному - в Лиепайском и Огрском краях. Активные случаи COVID-19 имеются сейчас в 28 самоуправлениях Латвии.

Первое место по числу больных COVID-19 занимает Рига (79), далее следует Гулбенский край (16), Саласпилсский и Огрский края (по 7 в каждом). Во всех остальных самоуправлениях количество заболевших не превышает пяти.

Между тем, в Эстонии в связи с резким ростом числа инфицированных короновирусом департамент здоровья республики в среду заявил, что следующие две недели будут критическими в обуздании вспышек коронавируса.

"Следующие две недели будут критическим временем для Эстонии, в течение которого можно будет взять эти вспышки под контроль, если все будут вести себя ответственно", - говорится в сообщении.

Большинство вспышек заболеваемости связаны с ночными клубами Vabank и Naiiv в Тарту и Рапла. Они дали в последние дни соответственно 33 и 15 новых случаев. Еще 11 случаев добавили во вторник моряки иностранного торгового судна, пришвартовавшегося в городе Силламяэ (Sillamae). Два моряка отправлены в больницу.

Для улучшения ситуации департамент здоровья на этой неделе снова увеличил возможности тестирования при помощи частных медицинских партнеров.

В четверг правительство рассмотрит ситуацию с распространением коронавируса и необходимость применения дополнительных мер.

Как сообщил министр социальных дел Танель Киик (Tanel Kiik), "правительственный план А предусматривает взятие ситуации под контроль с помощью уже имеющихся ограничений".

Взвешивать введение общереспубликанских ограничений планируется в случае, если появятся новые очаги заболевания. Общереспубликанские ограничения предусмотрены в случае, когда за две недели заболеваемость превысит 25 случаев на 100 000 населения. Сейчас этот показатель, по словам Кийка составляет 5-6, он один из самых низких в Евросоюзе.