В Азербайджане за сутки выявлено менее 200 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 193 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 492 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33 103 человек, число вылечившихся - 28 840, скончались - 480.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 3,787 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,883 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 759,129 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков