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Здравоохранение 05.08.2020 16:15

В Азербайджане за сутки выявлено менее 200 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 193 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 492 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 3 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33 103 человек, число вылечившихся - 28 840, скончались - 480.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 3,787 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,883 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 759,129 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]