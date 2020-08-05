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Регион 05.08.2020 20:29

США настаивают на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

США распространили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции с призывом продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В проекте резолюции, копия которого имеется в распоряжении агентства, содержится призыв к странам-членам ООН прекратить все продажи оружия Ирану и его покупки у этой страны, а также воздержаться от оказания какой-либо помощи Ирану в форме "технической подготовки, финансовых ресурсов или услуг", связанных с поставками, продажами, производством, обслуживанием или использованием оружия.

Агентство отмечает, что новый проект практически идентичен прежнему, распространенному США в июне, что свидетельствует о нежелании администрации Дональда Трампа вносить коррективы, предложенные союзниками и оппонентами в СБ ООН.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

США стараются добиться от СБ ООН продления оружейного эмбарго.

Россия уже заявила, что после 18 октября для нее вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана будет закрыт. Такую же позицию занял Китай.

Вашингтон грозит в случае, если ему не удастся добиться продления эмбарго, запустить предусмотренный СВПД так называемый механизм snap back, то есть возврата всех отмененных резолюцией 2231 санкций ООН в отношении Ирана, в том числе и оружейного эмбарго.

Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания пытаются найти решение, которое предотвратит продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, однако четкого компромисса пока не достигли.

Накануне постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Китай и Россия, скорее всего, заветируют попытку США продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана и что в Вашингтоне мало верят в то, что удастся убедить Москву и Пекин изменить свое мнение.

"Стратегия в совершенном мире всегда будет состоять в том, чтобы убеждать их (Россию и Китай - ИФ) воздерживаться, а не накладывать вето", - сказала Крафт на Аспенском форуме по вопросам безопасности, отметив, что в этом может помочь "работа с другими членами СБ ООН".

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Тэги: США, ИРАН, ОРУЖИЕ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]