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Происшествия 05.08.2020 16:40

Пограничники Азербайджан пресекли контрабанду около 24 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана в понедельник ночью пресекли контрабанду наркотиков общим весом 23,6 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.

«Сотрудники погранзаставы Горадиз задержали вызвавшего подозрения водителя автомобиля марки Hyundai с регистрационным номером 99-TF-671. Было установлено, что задержанным является Хагани Сафаров, 1989 года рождения, родом из села Мехдили Джабраильского района”, - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра из машины было изъято 1,62 кг марихуаны, 15,256 кг героина, 3,964 кг метамфетамина, 2,122 кг гашиша, 1,46 тыс. таблеток “Метадон-40”.

ГПС сообщает, что по факту ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]