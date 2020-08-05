Пограничники Азербайджан пресекли контрабанду около 24 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана в понедельник ночью пресекли контрабанду наркотиков общим весом 23,6 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.

«Сотрудники погранзаставы Горадиз задержали вызвавшего подозрения водителя автомобиля марки Hyundai с регистрационным номером 99-TF-671. Было установлено, что задержанным является Хагани Сафаров, 1989 года рождения, родом из села Мехдили Джабраильского района”, - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра из машины было изъято 1,62 кг марихуаны, 15,256 кг героина, 3,964 кг метамфетамина, 2,122 кг гашиша, 1,46 тыс. таблеток “Метадон-40”.

ГПС сообщает, что по факту ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Х.Насирзаде