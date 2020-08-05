Пограничники Азербайджан пресекли контрабанду около 24 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана в понедельник ночью пресекли контрабанду наркотиков общим весом 23,6 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.
«Сотрудники погранзаставы Горадиз задержали вызвавшего подозрения водителя автомобиля марки Hyundai с регистрационным номером 99-TF-671. Было установлено, что задержанным является Хагани Сафаров, 1989 года рождения, родом из села Мехдили Джабраильского района”, - отмечается в сообщении.
В ходе осмотра из машины было изъято 1,62 кг марихуаны, 15,256 кг героина, 3,964 кг метамфетамина, 2,122 кг гашиша, 1,46 тыс. таблеток “Метадон-40”.
ГПС сообщает, что по факту ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Х.Насирзаде
Азербайджан окажет финансовую помощь Ливану - президент Алиев
Азербайджанские и турецкие военные отработали нанесение упреждающих ударов по живой силе и боевой технике противника
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Мангистаумунайгаз в I полугодии снизил добычу на 3,3% из-за ограничений по ОПЕК+
С терминала Джейхан в Турции в январе-июле отгружено свыше 130 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД – BOTAS
FAO запускает проект по поддержке малого агробизнеса на северо-западе Азербайджана
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала, считают следователи
В ближайшие дни РФ и Молдавия проведут переговоры о кредите на 200 млн евро - Додон
Российская армия должна быть оснащена на 70% современным оружием к концу этого года - Шойгу
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Дебетовые карты от AccessBank со скидкой 50%!
Фонд развития предпринимательства и Банк Республика оказывают поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб