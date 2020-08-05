Взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности персонала, считают следователи

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел из-за халатности портовых работников, сообщает Sky News со ссылкой на источники, знаковые с предварительными итогами расследования.

Специалисты пришли к выводу, что халатность была допущена при складировании опасных веществ. Кроме того, предполагается, что вещества пролежали в порту несколько лет, и никто так и не принял мер для обеспечения их безопасного хранения.

Главной причиной взрыва стала хранившаяся в порту аммиачная селитра. Однако работающие на месте происшествия эксперты определили, что изначально в порту пожар разгорелся в одном из соседних ангаров. Позже огонь, который не удавалось потушить, перекинулся уже на помещение, где было почти 3 тонны аммиачной селитры, что и спровоцировало катастрофу.

В свою очередь, ближневосточные СМИ передают, что в руководстве бейрутского порта признали, что были в курсе об опасности размещенного там груза, но не представляли, насколько большую угрозу он мог представлять.

"Мы знали, что это были опасные вещества, но не знали, что до такой степени", - указали в порту.

Глава морского порта также отметил, что таможенные службы и службы безопасности писали запросы на ликвидацию этих взрывоопасных веществ или их экспорт.

"В течение шести лет мы ждали, что эту проблему решат, но безрезультатно", - отметил он.

Ряд СМИ также сообщал, что взорвалось, видимо, не только это вещество: так, западные эксперты полагают, что загорелась и взорвалась еще и пиротехника.

Взрыв прогремел во вторник во второй половине дня. Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей. Взрыв нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.

Директор Агентства водного транспорта Молдавии Игорь Захария.Судно, перевозившее взорвавшуюся в ливанской столице селитру семь лет назад, давно уже не находится под молдавским флагом.

"Выглядят странными некоторые публикации в молдавских СМИ о том, что Молдавия как-то причастна к этой трагедии. Инцидент с задержанием груза произошел семь лет назад. С тех пор существенно изменились правила аккредитации судов в Молдавии, десятки судов были лишены права ходить под молдавским флагом. В том числе и это судно. Оно давно не под флагом Молдавии. Не имеет значения, под каким флагом было судно, осуществлявшее перевозку семь лет назад. То, что из-за груза случились какие-то последствия после, как этот взрыв, это не значит, что судно каким-то образом виновато в том, что груз неправильно хранился в порту. А тем более не значит, что флагман виноват", - заявил Захария.

Взрывчатое вещество было изъято в 2013 г. с судна с украинским экипажем под молдавским флагом, направлявшегося из Батуми (Грузия) в Биеру (Мозамбик). В социальных сетях и на некоторых специализированных сайтах утверждается, что груз принадлежал бизнесмену из России, перебравшемуся на Кипр, Игорю Гречушкину.