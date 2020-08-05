ВВП США вырастет в III кв., активность вернется к довирусному уровню к концу 2021г - зампред ФРС

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года.
При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.
"Весной экономика сильно пострадала, - заявил Кларида в интервью CNBC. - Мой личный прогноз состоит в том, что мы увидим восстановление экономической активности в данных за третий квартал. Курс экономики будет зависеть от распространения вируса, это сложная картина".
Коронавирусная инфекция еще не нанесла долгосрочного ущерба экономике страны, но риск тем больше, чем дольше продолжается пандемия, считает зампред ФРС.
Он также отметил, что Федрезерв готов к изменениям своих программ кредитования для обеспечения эффективного оказания поддержки экономике.
Кларида выступил на CNBC всего через несколько минут после выхода отчета ADP, который показал, что количество рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали повышение в среднем на 1,9 млн. В июне число рабочих мест увеличилось на 4,3 млн.
Зампред ФРС сказал, что оставит суждения относительно рынка труда до публикации официальных данных в пятницу.
Аналитики в среднем ожидают роста числа рабочих мест в экономике страны в июле на 1,75 млн после скачка на 4,8 млн в предыдущем месяце. Уровень безработицы, по прогнозам, снизился до 10,5% с 11,1% в июне.
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