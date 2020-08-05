Китай в I полугодии увеличил добычу нефти на 1,5%, газа - почти на 10%

Китай в первом полугодии увеличил добычу нефти на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до 96,5 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.
Объемы нефтепереработки повысились на 2,4% и составили 312,66 млн тонн.
Производство природного газа в январе-июне составило 94,96 млрд кубометров, увеличившись на 9,9%, сообщило агентство "Синьхуа".
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