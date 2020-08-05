Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0088 RUR   0.0232 GBR   2.2262 TRY   0.2456

Цена на нефть

05.08   $/bbl WTI 42.19 0.49 Brent 45.17 0.74

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.08.2020 23:44

Китай в I полугодии увеличил добычу нефти на 1,5%, газа - почти на 10%

Китай в первом полугодии увеличил добычу нефти на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до 96,5 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

Объемы нефтепереработки повысились на 2,4% и составили 312,66 млн тонн.

Производство природного газа в январе-июне составило 94,96 млрд кубометров, увеличившись на 9,9%, сообщило агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, НЕФТЕГАЗ, ПОЛУГОДИЕ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Китай увеличил добычу нефти на 1,7% в I полугодии, газа - на 10,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]