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05.08.2020 23:58

Johnson & Johnson заключила соглашение на $1 млрд с властями США о продаже вакцины от коронавируса

Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель медицинских товаров, пополнила список компаний, заключивших многомиллиардные соглашения о продаже вакцин от коронавируса правительству США.

Компания сообщила, что заключила сделку стоимостью "более $1 млрд" о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрит использование препарата или его применение в экстренных ситуациях.

В отличие от других компаний Johnson & Johnson не назвала точную сумму денежных средств, которую она получит от властей США в соответствии с условиями соглашения, однако, похоже, что она оценивает стоимость своей вакцины на уровне около $10 за дозу, пишет издание Barrons.

Ранее европейские производители лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline объявили о соглашении на сумму $2,1 млрд о поставке 100 млн доз их вакцины от коронавируса правительству США. Аналогичное соглашение, стоимостью $1,95 млрд, заключили Pfizer Inc. и BioNTech.

Johnson & Johnson на текущий момент проводит первые испытания своей вакцины на людях, начавшиеся в конце июля.

Акции Johnson & Johnson в ходе торгов в среду дорожают на 0,6%.

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Тэги: США, J&J, ВАКЦИНА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]