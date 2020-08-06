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Макроэкономика 06.08.2020 00:21

Минфин Белоруссии ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

Министерство финансов Белоруссии увеличило плановый дефицит бюджета до Br2,1 млрд, по итогам 2020 года дефицит может составить Br5 млрд ($2,1 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Существенно увеличен плановый дефицит бюджета - более чем в 2 раза, до Br2,1 млрд рублей. При этом по итогам года, с учетом выпадающих доходов, дефицит будет еще больше - до Br5 млрд", - сказал Селиверстов, которого цитирует белорусский портал tut.by.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]