Молдавский премьер отрицает связь перевозившего взорвавшуюся в Бейруте селитру судна с республикой

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что судно, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитру, давно уже не имеет никакого отношения к республике.
"Корабль Rhosus (IMO 8630344) был зарегистрирован в Государственном реестре судов 23.02.2012, то есть во время так называемой "истории успеха", написанной бывшими властями. С 23.02.2014 судно больше не находится под молдавской регистрацией и принудительно снято с учета в Государственном реестре судов Республики Молдова", - написал Кику в фейсбуке.
Он призвал "иметь немного совести лицемеров, которые не упускают ни одной возможности смешивать страну с грязью и беспорядком".
Его заявление обращено к бывшему премьер-министру Майе Санду, которая заявила в среду, что "судно, перевозившее взрывчатое вещество незаконно, было зарегистрировано под молдавским флагом в обмен на взятки".
Ранее директор Агентства водного транспорта Молдавии Игорь Захария также заявил, что "судно, перевозившее селитру семь лет назад, давно уже не находится под молдавским флагом".
Накануне произошел мощный взрыв в порту Бейрута, где хранилось более 2700 тонн нитрата аммония. Взрывчатое вещество было изъято в 2013 г. с судна под молдавским флагом направлявшемся из Батуми (Грузия) в Биеру (Мозамбик). В результате взрыва боле ста человек погибло, несколько тысяч ранено.
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