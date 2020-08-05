Азербайджан выделяет помощь Ливану в размере $1 млн

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду подписал решение по оказанию Ливану финансовой помощи в связи с взрывом в Бейруте, повлекшим за собой многочисленные человечески жертвы и крупномасштабные разрушения.
Согласно решению, из резервного фонда предусмотренного государственным бюджетом Азербайджана на 2020 год, с целью оказания гуманитарной помощи Ливану, выделить министерству иностранных дел сумму в манатах эквивалентную $1 млн.
Министерству финансов поручено обеспечить выплату средств.
Ранее во вторник было объявлено о серии взрывов, прогремевших в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.
Как сообщает Красный крест, не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, еще более 4 тыс. человек пострадали.
Б.Рустамбеков
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