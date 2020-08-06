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Регион 06.08.2020 00:59

Глава МИД Ирана обвинил Google в трудностях перевода с персидского на арабский и английский

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обратил внимание на недостатки предоставляемого компанией Google автоматического перевода с персидского на арабский и английский языки.

"Когда люди, говорящие по-персидски, хотят выразить ливанцам соболезнования на арабском или на английском, Google переводит его (слово "соболезнование), как "поздравление", - написал Зариф в среду в твиттере.

"При этом, когда кто-то желает соболезновать Израилю или США, таких "технических изъянов" не происходит", - отметил он.

"Какие результаты выдает Google?" - спрашивает Зариф.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, GOOGLE


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]