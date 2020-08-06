Глава МИД Ирана обвинил Google в трудностях перевода с персидского на арабский и английский

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обратил внимание на недостатки предоставляемого компанией Google автоматического перевода с персидского на арабский и английский языки.
"Когда люди, говорящие по-персидски, хотят выразить ливанцам соболезнования на арабском или на английском, Google переводит его (слово "соболезнование), как "поздравление", - написал Зариф в среду в твиттере.
"При этом, когда кто-то желает соболезновать Израилю или США, таких "технических изъянов" не происходит", - отметил он.
"Какие результаты выдает Google?" - спрашивает Зариф.
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