Ирак в июле снизил экспорт нефти на 2% - до 2,76 млн б/с

Ирак в июле 2020 года прокачивал 2,763 млн б/с нефти на экспорт, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 82,7 млн баррелей нефти, еще 2,7 млн баррелей - из Киркука. Экспорт в Иорданию составил 261,894 тыс. баррелей.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $40,7 за баррель (в июне по $33,9 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в июле поступило $3,5 млрд.