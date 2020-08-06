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ТЭК 06.08.2020 01:46

Ирак в июле снизил экспорт нефти на 2% - до 2,76 млн б/с

Ирак в июле 2020 года прокачивал 2,763 млн б/с нефти на экспорт, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, следует из сообщения министерства нефти страны.

Всего в июле на экспорт было поставлено 85,66 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 82,7 млн баррелей нефти, еще 2,7 млн баррелей - из Киркука. Экспорт в Иорданию составил 261,894 тыс. баррелей.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $40,7 за баррель (в июне по $33,9 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в июле поступило $3,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]