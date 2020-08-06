В Турции растет число подтвержденных случаев заражения COVID-19, власти обеспокоены

Власти Турции выразили обеспокоенность в связи с ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, так как ежедневный прирост числа заражений второй день подряд превышает показатель в тысячу человек, пишут в среду местные СМИ.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал граждан вновь серьезно отнестись к соблюдению норм социального дистанцирования, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.

"Мы обеспокоены ростом числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ), который раньше ограничивался некоторыми провинциями, но в последние дни это касается всей страны", - сказал министр ранее на этой неделе.

Обеспокоенность ситуацией выразила и Медицинская палата Анкары, представители которой заявили во вторник, что "больницы, (оборудованные для больных COVID-19, - ИФ) и отделения интенсивной терапии в Анкаре заполнены на 100%" и не в состоянии принимать новых пациентов с коронавирусом.

Однако управление здравоохранения провинции Анкара сразу опровергло это заявление, заявив, что отделения интенсивной терапии в городе заполнены только на 63%, и подчеркнув, что пандемия остается под контролем.

Граждан Турции обязали использовать маски в общественных местах, в том числе на пляжах, где участились проверки со стороны полиции.

По состоянию на 5 августа у 236112 человек в Турции подтвердился коронавирус. 5784 пациента умерли от последствий заражения инфекцией, 219506 - полностью вылечились.