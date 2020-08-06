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В Китае за сутки выявлены 57 новых случаев заражения Cоvid-19 - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 57 новых инфицированных коронавирусом: 37 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы 30 активных случаев: 27 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и три - в северо-восточной провинции Ляонин. Еще семь активных и семь бессимптомных были "импортированы".

За предыдущие сутки был выявлен 51 новый случай заражения: 27 активных и 24 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 528 активных случаев заражения при 2 тыс. 110 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 85 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 4 тыс. 276 больных с коронавирусом: в Гонконге - 3 тыс. 754 (43 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 476 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]