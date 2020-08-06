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Дальнее зарубежье 06.08.2020 12:45

Макрон вылетел из Парижа в пострадавший от взрывов Бейрут

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг отправился в Бейрут, где ранее на этой неделе произошла серия взрывов, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Самолет французского лидера, как ожидается, приземлится в ливанской столице в 12:00 по местному времени (12:00 мск).

Макрон станет первым иностранным лидером, прибывшим с визитов в Ливан после взрывов.

В ходе визита он проведет переговоры с ливанским руководством, в том числе президентом Мишелем Ауном и премьером Хасаном Диабом.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту, сильно пострадавшему от мощных взрывов.

Серия взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛИВАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]