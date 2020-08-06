Макрон вылетел из Парижа в пострадавший от взрывов Бейрут

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг отправился в Бейрут, где ранее на этой неделе произошла серия взрывов, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Самолет французского лидера, как ожидается, приземлится в ливанской столице в 12:00 по местному времени (12:00 мск).
Макрон станет первым иностранным лидером, прибывшим с визитов в Ливан после взрывов.
В ходе визита он проведет переговоры с ливанским руководством, в том числе президентом Мишелем Ауном и премьером Хасаном Диабом.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту, сильно пострадавшему от мощных взрывов.
Серия взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.
На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
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