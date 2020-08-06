Лукашенко поручил Генпрокуратуре Белоруссии дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в республике.

"Еще одна тема, которая всплыла, - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах - если такие обращения туда поступят", - сказал Лукашенко в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом президент подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать "это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека".