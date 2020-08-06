Лукашенко поручил Генпрокуратуре Белоруссии дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в республике.
"Еще одна тема, которая всплыла, - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах - если такие обращения туда поступят", - сказал Лукашенко в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его цитирует госагентство БелТА.
При этом президент подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать "это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека".
Баку и Анкара со следующей недели начнут применять безвизовый режим на 90 дней
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа - Минэнерго Белоруссии
Индийский ЦБ не стал менять ставки, ожидает снижения ВВП в текущем фингоду
Турецкая Bursagaz, контролируемая SOCAR, увеличит в 2020г инвестиции в газовую сеть на 12%
Президент Азербайджана отмечает эффективность принятых мер для снижения числа зараженных COVID-19
Президент Азербайджана провел совещание по борьбе с коронавирусом
Минздрав направит около 155 тыс.манатов на подготовительные работы для строительства психиатрической больнице в Газахе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руслан Алиев провел встречу с членами Caspian Energy Club
В Баку открылась онлайн-выставка «Уроки антифашизма»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб