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СНГ 06.08.2020 13:16

Лукашенко поручил Генпрокуратуре Белоруссии дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в республике.

"Еще одна тема, которая всплыла, - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах - если такие обращения туда поступят", - сказал Лукашенко в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом президент подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать "это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСА, ПОДСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]