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Дальнее зарубежье 06.08.2020 13:33

Во все большем количестве городов Франции вводят обязательное ношение масок

Ношение масок на наиболее оживленных улицах становится обязательным все в большем количестве французских городов и муниципалитетов, сообщает в четверг газета "Фигаро".

В некоторых районах Лилля, Ниццы и Тулуза уже действуют подобные меры. Надевать маску необходимо на улице в Страсбурге, Каннах, Биаррице и многих других городах.

Накануне мэр Парижа Анна Идальго объявила, что в ряде районов Парижа ношение масок также станет обязательным. Речь идет о торговых улицах, набережных Сены, парках, привокзальных территориях и крытых рынках.

В среду власти Франции сообщили о самом высоком приросте новых случаев заражения коронавируса за последние два месяца: в стране за сутки выявили 1,6 тыс. новых случаев.

За время пандемии во Франции выявили 194 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАСКИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]