«Дочка» SOCAR в Турции ввела в строй пункт заправки топливом в аэропорту Милас-Бодрум

Компания SOCAR Aviation (дочерняя структура SOCAR Turkiye Enerji) сдала в эксплуатацию пункт заправки топливом в аэропорту Милас-Бодрум, сообщают турецкие СМИ.
«Вслед за победой в тендере, присужденной SOCAR Aviation на ежегодную поставку авиационного топлива для авиакомпаний в аэропорту Милас-Бодрум, компания здесь ввела в эксплуатацию собственные мощности по снабжению топливом. Первое топливо было доставлено с данного пункта снабжения авиакомпании Turk Hava Yollari в конце июля текущего года», - отмечают издания со ссылкой на заявление компании SOCAR Turkiye Enerji, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным SOCAR Turkiye Enerji, компания получила лицензию от Управления по регулированию энергетически рынка (EPDK) на использование пункта по снабжению топливом в Милас-Бодрум.
«Данный объект имеет три резервуара для реактивного топлива общим объемом 1,5 тыс. кубических метров. Пункт, расположенной на территории в 4,105 тыс. кв. метров, при существующей инфраструктуре способен заправлять 70 тыс. кубометров топлива в год, что составляет 50% от общего потребления топлива в аэропорту. В этом контексте предполагается заправлять топливом около 3 тысяч самолетов в год», - говорится в сообщении.
По информации SOCAR Turkiye Enerji, SOCAR Aviation также планирует ввести в эксплуатацию аналогичный пункт заправки топливом и в аэропорту города Измир.
SOCAR Aviation вышла на авиационный рынок Турции в 2013 году, осуществляя поставки топлива для авиакомпаний, обслуживаемых аэропортами Ататюрка и Сабиха Гекчен в Стамбуле и рядом других аэропортов страны.
Н.Аббасова
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