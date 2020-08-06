Правительство Грузии до весны продлит льготы по ЖКХ гражданам в рамках антикризисных мер

Правительство Грузии приняло решение о продолжении программы социальной поддержки граждан страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"Наш антикризисный план по управлению коронавирусом оправдал себя и мы можем сказать, что Грузия сегодня контролирует риски распространения эпидемии, хотя совершенно очевидно, что вирус никуда не ушел и борьба с ним продолжится еще долго", - заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.

Он отметил, что правительство на первом этапе распространения COVID-19 уже оказало населению многостороннюю социальную помощь в виде финансовой поддержки за потерю работы, погашения задолженности за коммунальные услуги.

"Экономический кризис будет длительным, поэтому мы приняли решение о продолжении социально поддержки граждан. В частности, решено продолжить программу погашения задолженности граждан за коммунальные услуги в течение зимних месяцев - ноября, декабря, января и февраля по прежнему принципу компенсации за потребление семьей не более 200 кВт/ч электроэнергии и 200 куб/м природного газа в месяц", - сказал Гахария.

Он также сообщил, что до начала в сентябре учебного года будет оказана единовременная помощь детям до 17 лет в размере 200 лари ($65), а также социально незащищенным более 33 тыс. студентам будет погашена задолженность за обучение в вузах в 2020-2021 годах.