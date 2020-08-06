Индийский ЦБ не стал менять ставки, ожидает снижения ВВП в текущем фингоду

Резервный банк Индии (RBI) не стал менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, заявив о намерении оценить последствия принятых ранее мер поддержки экономики.

Ставка по операциям РЕПО (базовая ставка) оставлена на уровне 4% - минимуме с 2000 года. Ставка по операциям обратного РЕПО сохранена на уровне 3,35%.

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла тяжелый удар по экономике Индии, и руководство RBI ожидает, что ВВП страны снизится в текущем финансовом году, начавшемся в апреле.

Глава индийского ЦБ Шактиканта Дас заявил в четверг, что экономическая активность в стране начала восстанавливаться после прохождения дна в апреле и мае. При этом он отметил, что в некоторых регионах страны отмечаются новые вспышки COVID-19.

Количество людей, погибших в Индии от коронавируса, на этой неделе превысило 40 тыс. Индия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19, пишет Dow Jones.

Инфляция в Индии, вероятно, останется высокой во втором финансовом квартале на фоне роста стоимости продуктов питания из-за возникших в результате пандемии проблем в цепочках поставок, сказал Дас.

RBI снизил базовую ставку на 115 базисных пунктов с начала 2020 года, чтобы поддержать экономику страны.

По итогам фингода, завершившегося в марте, ВВП Индии вырос на 4,2% - минимальными темпами со времен финансового кризиса.