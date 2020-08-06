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Финансы 06.08.2020 14:17

Индийский ЦБ не стал менять ставки, ожидает снижения ВВП в текущем фингоду

Резервный банк Индии (RBI) не стал менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, заявив о намерении оценить последствия принятых ранее мер поддержки экономики.

Ставка по операциям РЕПО (базовая ставка) оставлена на уровне 4% - минимуме с 2000 года. Ставка по операциям обратного РЕПО сохранена на уровне 3,35%.

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла тяжелый удар по экономике Индии, и руководство RBI ожидает, что ВВП страны снизится в текущем финансовом году, начавшемся в апреле.

Глава индийского ЦБ Шактиканта Дас заявил в четверг, что экономическая активность в стране начала восстанавливаться после прохождения дна в апреле и мае. При этом он отметил, что в некоторых регионах страны отмечаются новые вспышки COVID-19.

Количество людей, погибших в Индии от коронавируса, на этой неделе превысило 40 тыс. Индия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19, пишет Dow Jones.

Инфляция в Индии, вероятно, останется высокой во втором финансовом квартале на фоне роста стоимости продуктов питания из-за возникших в результате пандемии проблем в цепочках поставок, сказал Дас.

RBI снизил базовую ставку на 115 базисных пунктов с начала 2020 года, чтобы поддержать экономику страны.

По итогам фингода, завершившегося в марте, ВВП Индии вырос на 4,2% - минимальными темпами со времен финансового кризиса.

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Тэги: ИНДИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКИ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]