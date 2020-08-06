Во все большем количестве городов Франции вводят обязательное ношение масок

Ношение масок на наиболее оживленных улицах становится обязательным все в большем количестве французских городов и муниципалитетов, сообщает в четверг газета "Фигаро".

В некоторых районах Лилля, Ниццы и Тулуза уже действуют подобные меры. Надевать маску необходимо на улице в Страсбурге, Каннах, Биаррице и многих других городах.

Накануне мэр Парижа Анна Идальго объявила, что в ряде районов Парижа ношение масок также станет обязательным. Речь идет о торговых улицах, набережных Сены, парках, привокзальных территориях и крытых рынках.

В среду власти Франции сообщили о самом высоком приросте новых случаев заражения коронавируса за последние два месяца: в стране за сутки выявили 1,6 тыс. новых случаев.

За время пандемии во Франции выявили 194 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. человек скончались.