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Здравоохранение 06.08.2020 12:47

Президент Азербайджана провел совещание по борьбе с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел совещание в формате видеоконференции о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, сообщает официальный сайт главы государства.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]