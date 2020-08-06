Президент Азербайджана провел совещание по борьбе с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел совещание в формате видеоконференции о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, сообщает официальный сайт главы государства.

Х.Насирзаде