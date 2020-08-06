Лукашенко обещает решить вопрос с задержанными в Белоруссии россиянами без политизации, с позиции человечности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вопрос с задержанными в республике на прошлой неделе россиянами, предположительно, являющимися членами ЧВК Вагнера, должен быть решен без политизации, обещает подходить к ним с позиции законности и человечности.
"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно", - сказал Лукашенко в четверг на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его цитирует госагентство БелТА.
Он отметил, что вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность: "Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - заметил президент.
"Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - заявил Лукашенко.
Как сообщалось, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.
3 августа консул РФ в Минске Кирилл Плетнев сказал, что задержанные россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.
Лукашенко 4 августа в ходе послания народу и парламенту заявил, что задержанные граждане РФ дали показания, что были направлены специально в республику. "Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать", - сказал он. Лукашенко также подчеркнул, что билеты, купленные на Стамбул, - это легенда.
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