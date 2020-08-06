Президент Азербайджана отмечает эффективность принятых мер для снижения числа зараженных COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает эффективность принятых мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, это позволило существенно снизить число зараженных.
«Сегодня Азербайджан - одна из ведущих стран мира по количеству тестов на душу населения. За короткое время мы увеличили количество наших лабораторий в 5 раз. Новые лаборатории, которые будут приобретены в ближайшем будущем, позволят проводить гораздо больше тестов. Мы планируем увеличить общее количество лабораторий до 45», - сказал Алиев в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.
По словам президент, слова которого приводит официальный сайт главы государства, положительная динамика по числу выздоровевших от коронавирусом в стране, которая наблюдается с 16 июля, дает основание утверждать, что все принятые меры являются своевременными.
«С 16 июля число зараженных значительно ниже, чем количество излечившихся. Эта положительная тенденция говорит о том, что мы будем продолжать контролировать коронавирусную инфекцию», - отметил Алиев.
Президент также подчеркнул, что 46 больниц в Азербайджане обслуживают только пациентов с коронавирусом.
При этом глава государства добавил, что в Азербайджане планируется строительство еще 6 больниц модульного типа и увеличить их число до 16, в результате число койко-мест в них достигнет 3,2 тыс.
В Азербайджане на 5 августа общее число зараженных COVID-19 составляет 33 103 человек, число вылечившихся - 28 840, скончались - 480. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3,787 тыс. человек. Для снижения числа зараженных власти Азербайджана с июня 2020 года применяют жесткий карантин в крупных городах и районах страны, в том числе и в Баку.
Х.Насирзаде
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