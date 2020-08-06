В Белоруссии за сутки выявлено 127 случаев коронавируса, трое пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 августа зарегистрированы 68 тыс. 503 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 127 случаев против 126 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 580 (на 5 августа - 577) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 6 августа выздоровели и выписаны 63 тыс. 756 пациентов (на 5 августа - 63 тыс. 425), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 331 человек.
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