В Польше введут обязательное ношение масок в публичных местах

В Польше введут обязательное ношение масок в общественных местах в нескольких регионах, в частности, на юге, где сконцентрирована промышленность, пишут европейские СМИ в четверг.

На данный момент ношение масок в Польше обязательно во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, в общественном транспорте. На улице, если можно соблюсти дистанцию с другим человеком в 1,5 метра, ношение маски не обязательно. Но с субботы вступит в силу требование, согласно которому люди в восточных и южных регионах Польши обязаны будут носить маски и на улице.

Эта мера призвана задержать распространение вируса, в частности, в Силезии на юге, где вирус распространяется быстро из-за невозможности держать дистанцию в таких местах, как угольные шахты.

По данным Минздрава, в четверг сообщается о 726 новых случаях заражения в Польше, это самый высокий прирост зараженных за сутки.

Также в последние дни коронавирус выявлен у нескольких депутатов в Варшаве, поэтому парламентские заседания пока отложены.