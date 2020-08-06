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В Польше введут обязательное ношение масок в публичных местах

В Польше введут обязательное ношение масок в общественных местах в нескольких регионах, в частности, на юге, где сконцентрирована промышленность, пишут европейские СМИ в четверг.

На данный момент ношение масок в Польше обязательно во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, в общественном транспорте. На улице, если можно соблюсти дистанцию с другим человеком в 1,5 метра, ношение маски не обязательно. Но с субботы вступит в силу требование, согласно которому люди в восточных и южных регионах Польши обязаны будут носить маски и на улице.

Эта мера призвана задержать распространение вируса, в частности, в Силезии на юге, где вирус распространяется быстро из-за невозможности держать дистанцию в таких местах, как угольные шахты.

По данным Минздрава, в четверг сообщается о 726 новых случаях заражения в Польше, это самый высокий прирост зараженных за сутки.

Также в последние дни коронавирус выявлен у нескольких депутатов в Варшаве, поэтому парламентские заседания пока отложены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]