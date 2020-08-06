Загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа - Минэнерго Белоруссии

Загрузка топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

"7 августа 2020 года начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию", - отмечает пресс-служба.

Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

В свою очередь, по данным Госатомнадзора Белоруссии, в четверг МЧС приняло положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС", что позволит выполнить первую загрузку штатной активной зоны реактора энергоблока N1.

"Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел целевую проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность", - говорится в сообщении Госатомнадзора.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что физпуск первого энергоблока планируется в августе, а на полную мощность он выйдет в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").