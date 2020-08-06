В Лос-Анджелесе будут отключать электричество и воду в домах с тайными вечеринками в период пандемии

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти разрешил коммунальщикам отключать электричество и воду с пятницы и на выходных в домах, где устраивают тайные вечеринки в разгар пандемии коронавируса, сообщает в четверг Bloomberg.
"Эти домашние вечеринки превратились, по сути, в ночные клубы на наших холмах. Мы ознакомились с информацией о крупных вечеринках и собраниях с грубым нарушением предписаний в области здравоохранения", - заявил Гарсетти журналистам.
Поэтому, сказал мэр, он разрешил в вопиющих случаях отключать нарушителям электричество и воду.
На этой неделе в особняке на Малхолланд-Драйв собралась большая вечеринка, насчитывавшая более сотни участников, которая закончилась перестрелкой.
В среду в округе Лос-Анджелес скончались 68 человек с коронавирусом, и выявлено более 2,3 тыс. новых случаев, среди которых 60% - это люди от 18 до 49 лет.
Баку и Анкара со следующей недели начнут применять безвизовый режим на 90 дней
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Оператор электросетей Литвы Litgrid в I полугодии резко увеличил прибыль, несмотря на карантин
Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель
Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для Азии и Европы
В Азербайджане за сутки выявлено 144 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
Президент Азербайджана поручил выдать в августе единовременную выплату безработным из-за COVID-19
МЧС получит 1 млн манатов на устранение ущерба, нанесенного гражданским объектам в Товузском районе в результате армянских обстрелов
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Выбирайте условия кредита в «AccessBank» сами!
Банк ВТБ (Азербайджан) нарастил работающий кредитный портфель более чем на 15%
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб