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Транспорт и связь 06.08.2020 17:45

Перевозки грузов в Грузии в I полугодии выросли на 3,3%, пассажиров - упали в 1,5 раза

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии в январе-июне 2020 года составил 18,7 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минэкономразвития республики.

Наибольший объем (70,6% всех грузоперевозок) традиционно пришелся на автомобильный транспорт 13,2 млн тонн (рост на 0,8%).

По железной дороге было перевезено 5,5 млн тонн грузов (рост на 7,6%), воздушным транспортом - 7,1 тыс. тонн (снижение на 38,3%).

Перевозки пассажиров за первое полугодие текущего года снизились на 35% - до 112,2 млн человек. В том числе автомобильным транспортом перевезено 110,9 млн человек (снижение на 34,1%), по железной дороге - 0,6 млн человек (снижение в 2,1 раза), воздушным транспортом - 0,7 млн пассажиров (снижение в 3,6 раза).

Как сообщалось, в 2019 году объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии превысил 42,3 млн тонн и увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Перевозки пассажиров возросли на 2,7% - до 412,2 млн человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ, ПОЛУГОДИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]