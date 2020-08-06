Перевозки грузов в Грузии в I полугодии выросли на 3,3%, пассажиров - упали в 1,5 раза

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии в январе-июне 2020 года составил 18,7 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минэкономразвития республики.
Наибольший объем (70,6% всех грузоперевозок) традиционно пришелся на автомобильный транспорт 13,2 млн тонн (рост на 0,8%).
По железной дороге было перевезено 5,5 млн тонн грузов (рост на 7,6%), воздушным транспортом - 7,1 тыс. тонн (снижение на 38,3%).
Перевозки пассажиров за первое полугодие текущего года снизились на 35% - до 112,2 млн человек. В том числе автомобильным транспортом перевезено 110,9 млн человек (снижение на 34,1%), по железной дороге - 0,6 млн человек (снижение в 2,1 раза), воздушным транспортом - 0,7 млн пассажиров (снижение в 3,6 раза).
Как сообщалось, в 2019 году объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии превысил 42,3 млн тонн и увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Перевозки пассажиров возросли на 2,7% - до 412,2 млн человек.
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