Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов

В Вильнюсе и Варшаве с беспокойством наблюдают за ситуацией в Белоруссии, где 9 августа должны пройти выборы президента, поддерживают независимость и сохранение суверенитета этой страны, заявляют министры иностранных дел Литвы и Польши.

Литовский министр Линас Линкявичюс в четверг во время беседы с польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил ситуацию в Белоруссии и договорился "и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия", а также подчеркнул важность координации на уровне Евросоюза, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на МИД Литвы.

"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении МИД.

По словам Линкявичюса, если говорить о будущем Белоруссии и прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим. Линкявичюс и Чапутович отметили, что Литва и Польша "заинтересованы и поддерживают сохранение независимости и суверенитета Беларуси", а также готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.

"Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Польша и Украина", - указывает министерство.