Сенат США утвердил резолюцию с призывом провести свободные выборы президента в Белоруссии

Сенат США единогласно принял резолюцию с призывом к проведению свободных, честных и прозрачных президентских выборов в Белоруссии, сообщается на сайте госдепартамента.
"Сенат призывает Беларусь провести 9 августа 2020 года свободные, справедливые и инклюзивные президентские выборы, соответствующие международным стандартам и предусматривающие надежный международный мониторинг выборов", - говорится в резолюции.
Кроме того, в документе Сенат осудил политический мотив ареста и тюремного заключения оппозиционных претендентов в президенты Белоруссии, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича, и призвал к их немедленному освобождению.
"Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений", - отмечено в резолюции.
В документе также сказано, что резолюция принята с учетом того, что "со времени первых президентских выборов в Беларуси в 1994 году президент Александр Лукашенко правил Беларусью как недемократической диктатурой и баллотируется на шестой срок", а "все президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и были признаны международным сообществом как не отвечающие минимальным избирательным стандартам".
Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.
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