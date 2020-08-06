Президент Молдавии обязан выдвигать кандидатуру на пост премьера, предложенную парламентским большинством - решение КС

Президент Молдавии обязан назначить кандидата на пост премьер-министра республики, который выдвинут официально сформированным парламентским большинством - такое решение принял в четверг Конституционный суд Молдавии (КСМ).

Рассмотрев запрос одного из депутатов, Конституционный суд констатировал, что "в Молдавии действует парламентская форма правления", а президент "обязан соблюдать политический нейтралитет, равноудаленное отношение ко всем партиям и парламентским фракциям, а также обеспечить равновесие между парламентом и правительством".

В решении КСМ подчеркивается, что президент республики представляет государство, он "не может навязывать определенные взгляды по отношению к будущему премьер-министру" и обязан способствовать тому, чтобы "избегать институциональных конфликтов".

"Таким образом, глава государства обязан выдвинуть на пост премьер-министра кандидата, который предложен официально сформированным абсолютным парламентским большинством. В то же время, если в парламенте нет официально сформированного парламентского большинства, президент обязан после консультаций с парламентскими фракциями предложить премьер-министра, даже если фракции не согласны с ним", - зачитала председатель КСМ Домника Маноле принятое судом решение.

Согласно документу, если президент не согласен с предложенным парламентским большинством кандидатом и отказывается назначить кандидата на пост премьер-министра, к нему могут быть применены положения ст. 89 Конституции, которые устанавливают порядок отстранения президента от должности. В связи с этим, Конституционный суд разъяснил также процедуру отстранения президента от должности в случае привлечения его к уголовной или к политической ответственности.

КСМ отметил, что процедура отстранения президента от должности является сложной и долгой, поэтому может быть применено постановление КС от 17 октября 2017 года о временном отстранении президента от должности - когда исполнение его обязанностей передается председателю парламента или премьер-министру для подписания указа, который, вопреки Конституции, отказался подписать президент.

"Эта процедура не основывается непосредственно на Конституции, но позволяет решать проблему быстро, чтобы избежать политического кризиса", - отметила Маноле.

КСМ рассмотрел этот вопрос по запросу депутата Игоря Мунтяну, сделанному в контексте возможной отставки правительства и утверждения нового кабинета министров. По сути, КСМ сохранил существующую практику, основанную на прежних решениях суда.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что глава государства не обязан учитывать мнение парламентского большинства, так как после 2016 г. президент избирается всенародно, а не парламентом. КСМ решил, что порядок избрания президента не влияет на его полномочия.