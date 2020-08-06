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Транспорт и связь 06.08.2020 20:11

Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

Национальное агентство гражданской авиации (ENAC) Италии может отозвать у ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair разрешение на полеты в страну из-за нарушения правил безопасности, введенных в связи с пандемией.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, авиаперевозчик систематически нарушает нормы, принятые в Италии для сдерживания распространения коронавируса.

ENAC может обязать Ryanair заполнять рейсы лишь наполовину. Однако в случае дальнейшего несоблюдения правил авиакомпания может лишиться прав на деятельность в аэропортах страны.

В Ryanair опровергли обвинения итальянского регулятора, пишет Euronews.

"Наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы сократить контакты пассажиров как в наших самолетах, так и в аэропортах", - заявили в авиакомпании.

Бумаги Ryanair в четверг дешевеют на 0,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, РЕГУЛЯТОР, RYANAIR, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]