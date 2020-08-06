Глава МИД Турции заявляет о де-факто прекращении огня в Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушолу во время визита в Триполи заявил о соблюдении в Ливии де-факто прекращения огня, сообщает агентство "Анадолу".
"Чавушоглу отметил, что, хотя письменной договоренности по режиму прекращения огня в Ливии нет, военные действия в этой стране де-факто остановились", - пишет агентство. При этом министр подчеркнул, что силы маршала Халифы Хафтара, противостоящие признанному правительству, могут в любой момент возобновить боевые действия.
При этом турецкий министр призвал ЕС активнее сотрудничать с Правительством национального согласия Ливии.
"Анкара ожидает от Европейского союза активного сотрудничества с признанными властями Ливии", - цитирует агентство Чавушоглу.
Глава МИД Турции также раскритиковал операцию ЕС "Ирини" в Средиземном море. Он отметил, что операция, направленная на обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, никак не способствует контролю над соблюдением этого запрета.
"Эта операция - недальновидная инициатива ЕС, вызывающая беспокойство и у самих европейских стран. Вовлечение Германии в "Ирини" - ошибка. Анкара ожидает от Берлина объективности", - сказал он. Министр раскритиковал решение ФРГ об отправке корвета для участия в этой операции.
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