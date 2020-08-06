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СНГ 06.08.2020 21:01

В МИД РФ приветствовали намерение США сократить свой контингент в Афганистане

Россия приветствует планы США по дальнейшему сокращению своего контингента в Афганистане, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы приветствуем намерение Вашингтона продолжить сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане и довести его количество до 4-5 тысяч к ноябрю этого года", - сказал он в ходе брифинга.

"Считаем соответствующее заявление президента США Трампа подтверждением приверженности его предвыборному обещанию о выводе американских войск из Афганистана и твердости настроя Белого дома выполнить свою часть обязательств по мирному соглашению с движением талибов", - отметил Зайцев.

Он добавил: "Убеждены, что полная реализация упомянутого соглашения между США и талибами, а также запуск прямых межафганских переговоров откроет путь к долгосрочному урегулированию ситуации в Афганистане".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]