В МИД РФ приветствовали намерение США сократить свой контингент в Афганистане

Россия приветствует планы США по дальнейшему сокращению своего контингента в Афганистане, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы приветствуем намерение Вашингтона продолжить сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане и довести его количество до 4-5 тысяч к ноябрю этого года", - сказал он в ходе брифинга.

"Считаем соответствующее заявление президента США Трампа подтверждением приверженности его предвыборному обещанию о выводе американских войск из Афганистана и твердости настроя Белого дома выполнить свою часть обязательств по мирному соглашению с движением талибов", - отметил Зайцев.

Он добавил: "Убеждены, что полная реализация упомянутого соглашения между США и талибами, а также запуск прямых межафганских переговоров откроет путь к долгосрочному урегулированию ситуации в Афганистане".