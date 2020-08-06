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Бизнес и законодательство 06.08.2020 17:27

Порядка 15% объектов торговли нарушают санитарно-эпидемиологические нормы из-за COVID-19 - Джаббаров

Около 15% объектов торговли в Азербайджане, работающих во время пандемии коронавируса, нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В ходе проверок, проведенных министерством экономики, на объектах торговли в 15% случаях зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Джаббаров в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.

По его словам, среди допущенных нарушений наиболее часто встречаются следующие: нарушения персоналом правил использования масок и перчаток» несоблюдение гражданами социальной дистанции и отсутствие стикеров» неиспользование дезинфекторов, установленных при входе в торговые объекты» вход на объекты торговли без масок.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, БИЗНЕС, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]