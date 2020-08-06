Порядка 15% объектов торговли нарушают санитарно-эпидемиологические нормы из-за COVID-19 - Джаббаров

Около 15% объектов торговли в Азербайджане, работающих во время пандемии коронавируса, нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В ходе проверок, проведенных министерством экономики, на объектах торговли в 15% случаях зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Джаббаров в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции.

По его словам, среди допущенных нарушений наиболее часто встречаются следующие: нарушения персоналом правил использования масок и перчаток» несоблюдение гражданами социальной дистанции и отсутствие стикеров» неиспользование дезинфекторов, установленных при входе в торговые объекты» вход на объекты торговли без масок.

Б.Рустамбеков