Спущен на воду танкер-продуктовоз-химовоз нового поколения «Кяльбаджар»

Спущен на воду второй построенный в Азербайджане танкер-продуктовоз-химовоз нового поколения «Кяльбаджар
«Судно проекта RST12C построено по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе. Строительство корпуса корабля завершено на 100%. Остальные заключительные работы будут продолжены уже на причале верфи. Для этого танкер «Кяльбаджар» был спущен на воду со строительно-монтажной площадки завода», - говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).
Длина танкера дедвейтом 7875 тонн составляет 141 метр, ширина - 16,9 метров, высота борта - 6 метров. Судно на 15 человек предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, и химпродукции (метанола, ацетона, этиленгликоля, этил трет-бутилового эфира, этилового спирта и др.). Вместимость шести грузовых танков составляет 9212 кубометров. Судно оснащено двумя двигателями Wartsila мощностью 1200 кВт каждый.
«После завершения эксплуатационных испытаний на причале завода начнутся морские испытания танкера «Кяльбаджар». Судно после ввода в эксплуатацию планируется использовать в иностранных водах», - говорится в сообщении.
Первый танкер «Лачин», введенный в строй в конце прошлого года, работает в иностранных водах под флагом Азербайджана.
«По заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе осуществляется строительство еще двух судов такого же типа. Вместе с тем, с заводом продолжаются переговоры о строительстве различных судов, необходимых для флота Пароходства», - отмечается в информации.
Проект RST12C был разработан специалистами ASCO совместно с Одесским морским инженерным бюро.
Н.Аббасова
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