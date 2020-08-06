Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, утверждают его противники

Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара за месяц доставлены оружие и военная техника грузовыми самолетами, совершившими свыше 100 рейсов, сообщил в четверг глава Высшего государственного совета Ливии Халид Мишри.

Он не уточнил, откуда и чьи самолеты доставили вооружения Хафтару.

Мишри, который встретился в Триполи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, также заявил, что правительственные силы Ливии фиксируют активное передвижение "отрядов наемников Халифы Хафтара на востоке страны", передает агентство "Анадолу".

Высший госсовет Ливии был сформирован в Триполи как консультативный орган при правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Глава МИД Турции заявил в четверг, что тема Сирта и Аль-Джуфры остается в повестке дня переговоров по Ливии и что эти районы должны перейти под контроль Триполи, передает "Анадолу".

Чавушоглу также подчеркнул, что "Хафтар и его сторонники не верят в политическое урегулирование в Ливии, и могут в любой момент возобновить боевые действия".