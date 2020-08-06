Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, утверждают его противники

Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара за месяц доставлены оружие и военная техника грузовыми самолетами, совершившими свыше 100 рейсов, сообщил в четверг глава Высшего государственного совета Ливии Халид Мишри.
Он не уточнил, откуда и чьи самолеты доставили вооружения Хафтару.
Мишри, который встретился в Триполи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, также заявил, что правительственные силы Ливии фиксируют активное передвижение "отрядов наемников Халифы Хафтара на востоке страны", передает агентство "Анадолу".
Высший госсовет Ливии был сформирован в Триполи как консультативный орган при правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж.
На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.
В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
Глава МИД Турции заявил в четверг, что тема Сирта и Аль-Джуфры остается в повестке дня переговоров по Ливии и что эти районы должны перейти под контроль Триполи, передает "Анадолу".
Чавушоглу также подчеркнул, что "Хафтар и его сторонники не верят в политическое урегулирование в Ливии, и могут в любой момент возобновить боевые действия".
Баку и Анкара со следующей недели начнут применять безвизовый режим на 90 дней
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Оператор электросетей Литвы Litgrid в I полугодии резко увеличил прибыль, несмотря на карантин
Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель
Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для Азии и Европы
В Азербайджане за сутки выявлено 144 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
Президент Азербайджана поручил выдать в августе единовременную выплату безработным из-за COVID-19
МЧС получит 1 млн манатов на устранение ущерба, нанесенного гражданским объектам в Товузском районе в результате армянских обстрелов
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Выбирайте условия кредита в «AccessBank» сами!
Банк ВТБ (Азербайджан) нарастил работающий кредитный портфель более чем на 15%
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб