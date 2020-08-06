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Дальнее зарубежье 06.08.2020 18:20

Помпео согласен с тем, что компании из КНР могут передавать данные пользователей в США напрямую Компартии Китая

Функционирующие в США китайские компании по производству программного обеспечения могут передавать информацию об американских пользователях Коммунистической партии Китая, сообщил в четверг глава госдепа США Майк Помпео.

"Китайские производители программного обеспечения, которые ведут дела в США, будь то TikTok или WeChat..., по словам Питера Наварро (советник президента США по торговле - ИФ), передают данные Коммунистической партии Китая, их аппарату национальной безопасности", - заявил Помпео в видеообращении, опубликованном в твиттере.

Он добавил, что это представляет проблему для национальной безопасности США.

Помпео в очередной раз напомнил, что в "ближайшие дни" президент США Дональд Трамп "предпримет меры в отношении широко спектра угроз национальной безопасности, которые представляет программное обеспечение, связанное с Коммунистической партией Китая".

Госсекретарь заявил накануне, что администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в стране. Помпео добавил, что власти США также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США".

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

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Тэги: США, КНР, ДАННЫЕ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]