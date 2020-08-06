Более 400 новых случаев коронавируса зафиксировано в Молдавии за сутки, пять пациентов скончались - Минздрав

В четверг в Молдавии зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 2254 тестов, из которых 1754 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 406 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 26 628 человек", - отмечается в сообщении.

В четверг из медицинских учреждений страны были выписаны еще 258 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В то же время, за последние 24 часа скончались еще пять человек.

"Таким образом, из 26 628 человек, заболевших коронавирусом, излечились 18 676 человека, 828 человек скончалось. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 7 124. Из них 424 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 35 подключено к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.