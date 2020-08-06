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Здравоохранение 06.08.2020 21:27

Более 400 новых случаев коронавируса зафиксировано в Молдавии за сутки, пять пациентов скончались - Минздрав

В четверг в Молдавии зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 2254 тестов, из которых 1754 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 406 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 26 628 человек", - отмечается в сообщении.

В четверг из медицинских учреждений страны были выписаны еще 258 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В то же время, за последние 24 часа скончались еще пять человек.

"Таким образом, из 26 628 человек, заболевших коронавирусом, излечились 18 676 человека, 828 человек скончалось. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 7 124. Из них 424 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 35 подключено к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]