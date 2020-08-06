Прирост запасов в РФ по АВ1С1 в I полугодии составил: жидких углеводородов - 30 млн т, газа - 252 млрд куб. м

Прирост запасов по результатам геологоразведочных работ недропользователей в РФ в I полугодии 2020 года составил: жидких углеводородов (ЖУВ) по категориям АВ1С1 - 30 млн т, газа по АВ1С1 - 252 млрд куб. м., говорится в материалах Минприроды.
Как отмечает ведомство, наибольшее количество объектов для ГРР сосредоточено в таких перспективных зонах нефтегазоносных провинций России, как отдаленные регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где возможно открытие новых крупных месторождений.
"За первое полугодие на государственный баланс были впервые поставлены запасы 11 месторождений углеводородного сырья, из которых наиболее значимым является Новоогненное нефтяное месторождение (ЯНАО, "Роснефть") с запасами по С1+С2 - 21 млн тонн (среднее). Самым значимым открытием 2020 года является крупное по запасам газа месторождение 75 лет Победы ("Газпром"), расположенное в юго-западной части континентального шельфа Карского моря, суммарная оценка извлекаемых запасов газа по С1+С2 - 202,5 млрд куб (крупное)", - сообщается в материалах Минприроды.
Ранее "Роснефть" сообщила, что ее дочернее предприятие "РН-Ванкор" открыло на границе Красноярского края и ЯНАО Новоогненное месторождение, которое войдет в "Восток Ойл" - новый арктический проект нефтяной компании. "Газпром" сообщал, что открыл на шельфе полуострова Ямал в Карском море месторождение 75 лет Победы в пределах Скуратовской перспективной площади.
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