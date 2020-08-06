Завершение подготовки четырёх космонавтов из Индии в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) запланировано на первый квартал будущего года, сообщает "Главкосмос".

"Индийские космонавты проходят подготовку в ЦПК им. Ю.А.Гагарина по элементам программы общекосмической подготовки и по системам транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". Завершение их подготовки в ЦПК намечено на первый квартал 2021 года", - сообщили в компании.

Там напомнили, что контракт на подготовку индийских космонавтов между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. 10 февраля 2020 года ЦПК приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в космонавты.

Весь процесс подготовки и тренировок проходит на территории России и включает в себя ряд необходимых для будущих космонавтов элементов. Среди регулярных элементов их подготовки - медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля "Союз".

"Состояние их здоровья контролируется ежедневно, один раз в три месяца высокопрофессиональные врачи ЦПК проводят их тщательное медицинское обследование", - заявили в АО "Главкосмос".

К настоящему моменту индийские космонавты отработали тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки: в лесисто-болотистой местности зимой (завершено в феврале 2020 года), на водную поверхность (завершено в июне 2020 года); в степи летом (завершено в июле 2020 года).

В июне 2020 года все индийские космонавты прошли подготовку в условиях кратковременной невесомости, воспроизводимых на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, а в июле их подготовили к подъему на борт вертолета при эвакуации с места приземления спускаемого аппарата.

Программа подготовки также включает в себя тренировки на центрифуге и в барокамере ЦПК, чтобы подготовить организм к перенесению факторов космического полета (перегрузки, гипоксия и перепады давления).

"Эти тренировки запланированы к проведению в ближайшее время. Инструкторы центра высоко оценивают старание и мотивацию индийских космонавтов", - сообщили в "Главкосмосе".

В январе начальник ЦПК Павел Власов сообщил журналистам, что в связи с отсутствием у Индии своих пилотируемых кораблей индийцы будут изучать устройство корабля "Союз-МС" и готовиться по специальностям "командир корабля" и "бортинженер".

Позднее в Индии на основе российских методик будущие астронавты, или как их называют в Индии "гаганавты", будут учиться работать на создаваемом в Индии корабле.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщал, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.

"Они будут строить свой корабль, но просят оказать помощь, в том числе в подготовке космонавтов для полёта на их корабле", - отметил Крикалёв.

Он сообщил также, что в будущем "Роскосмос" может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

Первым гражданином Индии, отправившимся в космос, стал Ракеш Шарма, который совершил полет на советском корабле "Союз-Т11" длительностью восемь дней в апреле 1984 года.