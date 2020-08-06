Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг не демонстрируют единой динамики: WTI продолжает дешеветь, в то время как Brent перешла к росту.
Поддержку рынку, в частности, оказывают перспективы принятия новых стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 в четверг составляет $45,38 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,06 (0,14%), до $42,13 за баррель.
На настроения инвесторов также влияют новости о продолжающемся распространении коронавируса и опасения относительно восстановления спроса, пишет S&P Global Platts.
"Недавний скачок случаев заражения и восстановление некоторых связанных с вирусом мер в ближайшей перспективе замедлит экономическое восстановление", - отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс.
Однако он считает, что в сентябре можно ожидать ускорения темпов восстановления, если "развитие ситуации с вирусом не приведет к повторному введению общих локдаунов".
Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с 6 марта на данных Минэнерго США о снижении запасов в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, на 7,373 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.
Тем временем Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, при этом для американских клиентов стоимость не изменится, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
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