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Цена на нефть

05.08   $/bbl WTI 42.19 0.49 Brent 45.17 0.74

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ТЭК 06.08.2020 19:03

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $45,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг не демонстрируют единой динамики: WTI продолжает дешеветь, в то время как Brent перешла к росту.

Поддержку рынку, в частности, оказывают перспективы принятия новых стимулирующих мер в США, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 в четверг составляет $45,38 за баррель, что на $0,21 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,06 (0,14%), до $42,13 за баррель.

На настроения инвесторов также влияют новости о продолжающемся распространении коронавируса и опасения относительно восстановления спроса, пишет S&P Global Platts.

"Недавний скачок случаев заражения и восстановление некоторых связанных с вирусом мер в ближайшей перспективе замедлит экономическое восстановление", - отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс.

Однако он считает, что в сентябре можно ожидать ускорения темпов восстановления, если "развитие ситуации с вирусом не приведет к повторному введению общих локдаунов".

Контракты на нефть Brent и WTI в среду достигли максимальных отметок с 6 марта на данных Минэнерго США о снижении запасов в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, на 7,373 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия в сентябре снизит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, при этом для американских клиентов стоимость не изменится, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]