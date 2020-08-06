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Дальнее зарубежье 06.08.2020 19:35

Трамп не исключил появления вакцины против COVID-19 в районе даты президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова примерно в начале ноября.

"Раньше, чем конец года, возможно, сильно раньше", - сказал он в эфире радиостанции WTAM (Кливленд, штат Огайо).

При этом, отвечая на уточняющий вопрос ведущего о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".

"Я поторапливаю, я подталкиваю всех", - отметил президент США.

Он вновь повторил, что в США есть "замечательные компании", отметив, что и "в других странах работают над вакцинами".

"Посмотрим, что получится у них", - сказал Трамп.

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.

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Тэги: США, ТРАМП, ВАКЦИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]