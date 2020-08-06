Трамп не исключил появления вакцины против COVID-19 в районе даты президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова примерно в начале ноября.
"Раньше, чем конец года, возможно, сильно раньше", - сказал он в эфире радиостанции WTAM (Кливленд, штат Огайо).
При этом, отвечая на уточняющий вопрос ведущего о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".
"Я поторапливаю, я подталкиваю всех", - отметил президент США.
Он вновь повторил, что в США есть "замечательные компании", отметив, что и "в других странах работают над вакцинами".
"Посмотрим, что получится у них", - сказал Трамп.
В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.
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