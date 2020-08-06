Трамп не исключил появления вакцины против COVID-19 в районе даты президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может быть готова примерно в начале ноября.

"Раньше, чем конец года, возможно, сильно раньше", - сказал он в эфире радиостанции WTAM (Кливленд, штат Огайо).

При этом, отвечая на уточняющий вопрос ведущего о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".

"Я поторапливаю, я подталкиваю всех", - отметил президент США.

Он вновь повторил, что в США есть "замечательные компании", отметив, что и "в других странах работают над вакцинами".

"Посмотрим, что получится у них", - сказал Трамп.

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.