Баку и Брюссель обсудили сотрудничество в энергетики и транспорте

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Европейского союза(ЕС) Кестутисом Янкаускасом, сообщает пресс-служба МИД.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня сотрудничества ЕС-Азербайджан: стратегическое энергетическое партнерство, транспортные проекты, сотрудничество в борьбе с пандемией (COVID-19 - ИФ), продолжение переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве, которое станет правовой основой двусторонних отношений», - отмечается в сообщении.
Байрамов отметил, что Азербайджан высоко ценит взаимовыгодное партнерство с ЕС. Он с удовлетворением отметил однозначную позицию ЕС и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
Глава МИД также упомянул о недавних боестолкновениях на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, начавшихся с 12 июля, в ходе которых ВС Азербайджана пресекли военную провокацию ВС Армении.
«Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, но переговоры должны быть реальными и предметными. Байрамов также подчеркнул необходимость вывода армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения свыше 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, как того требуют резолюции Совета Безопасности ООН», - сообщает МИД.
Янкаускас, в свою очередь, отметил, что необходимо предпринять все меры для недопущения эскалации напряженности в регионе. Он также добавил, что ЕС заинтересован в обеспечении мира и безопасности в регионе.
«Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Х.Насирзаде
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