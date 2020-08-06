ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник

ВС Азербайджана в четверг уничтожили беспилотник ВС Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении 6 августа, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений ВС Азербайджана в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе», - сообщает Минобороны.
Согласно информации оборонного ведомства, БПЛА противника «был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана».
Х.Насирзаде
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