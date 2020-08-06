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Происшествия 06.08.2020 21:22

Захват заложников произошел во французском городе Гавре

Вооруженный пистолетом неизвестный захватил в четверг семерых заложников в отделении одного из банков во французском городе Гавре, двое к этому моменту освобождены, сообщает французская пресса.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работает спецназ.

По первоначальным данным, этот человек требует права доступа для палестинцев на Храмовую гору в Иерусалиме.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАЛОЖНИКИ, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]