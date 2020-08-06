Захват заложников произошел во французском городе Гавре

Вооруженный пистолетом неизвестный захватил в четверг семерых заложников в отделении одного из банков во французском городе Гавре, двое к этому моменту освобождены, сообщает французская пресса.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работает спецназ.

По первоначальным данным, этот человек требует права доступа для палестинцев на Храмовую гору в Иерусалиме.