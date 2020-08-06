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Дальнее зарубежье 06.08.2020 22:02

Спецпредставитель США по Ирану покидает пост, его сменит спецпредставитель по Венесуэле

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук позже в четверг планирует объявить об уходе с поста, сообщает американская газета The New York Times.

"Никогда не бывает подходящего времени для того, чтобы уйти", - сказал Хук в интервью изданию.

По его данным, преемником Хука станет спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Иногда это путешествие, а иногда - пункт назначения, - заявил Хук изданию в среду. - В случае с нашей стратегией по Ирану, это и то, и другое. Мы хотели новой сделки с режимом. Но в настоящее время наше давление вызвало крах их финансов".

Хук добавил, что "почти по всем показателям режим и его приспешники стали слабее, чем три с половиной года назад".

"Есть сделка или нет, мы добились больших успехов", - констатировал спецпредставитель.

Хук занял должность спецпредставителя США по Ирану в 2017 году.

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Тэги: США, ИРАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]