Спецпредставитель США по Ирану покидает пост, его сменит спецпредставитель по Венесуэле

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук позже в четверг планирует объявить об уходе с поста, сообщает американская газета The New York Times.
"Никогда не бывает подходящего времени для того, чтобы уйти", - сказал Хук в интервью изданию.
По его данным, преемником Хука станет спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Иногда это путешествие, а иногда - пункт назначения, - заявил Хук изданию в среду. - В случае с нашей стратегией по Ирану, это и то, и другое. Мы хотели новой сделки с режимом. Но в настоящее время наше давление вызвало крах их финансов".
Хук добавил, что "почти по всем показателям режим и его приспешники стали слабее, чем три с половиной года назад".
"Есть сделка или нет, мы добились больших успехов", - констатировал спецпредставитель.
Хук занял должность спецпредставителя США по Ирану в 2017 году.
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